Посол советует Обаме приехать на Сочи-2014

"Безусловно, я хочу, чтобы он был бы там. Он спортсмен, как вы хорошо знаете. Кто будет – они будут сами решать, но это будут мои личные рекомендации как посла", – сказал М.Макфол в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Как известно, Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7-го по 23 февраля 2014 года. Российская Олимпиада станет самой дорогой в истории Игр. По последним подсчетам, объем финансирования составляет один триллион 525 миллиардов 900 миллионов рублей. Министерство спорта России выделит около 1,6 миллиарда рублей на проведение церемоний открытия и закрытия Игр-2014.