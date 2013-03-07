Посол советует Обаме приехать на Сочи-2014
22:10, 07 марта 2013Мир
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Посол США в России Майкл Макфол заявил, что будет рекомендовать американскому президенту Бараку Обаме принять участие в открытии Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обаме советуют посетить Сочи
"Безусловно, я хочу, чтобы он был бы там. Он спортсмен, как вы хорошо знаете. Кто будет – они будут сами решать, но это будут мои личные рекомендации как посла", – сказал М.Макфол в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Как известно, Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7-го по 23 февраля 2014 года. Российская Олимпиада станет самой дорогой в истории Игр. По последним подсчетам, объем финансирования составляет один триллион 525 миллиардов 900 миллионов рублей. Министерство спорта России выделит около 1,6 миллиарда рублей на проведение церемоний открытия и закрытия Игр-2014.
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