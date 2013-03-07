Начальник охраны назвал причину смерти Уго Чавеса
В течение почти двух лет Чавес боролся с онкологическим заболеванием.
Причиной смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса стал сердечный приступ, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на генерала Хосе Орнелью, который возглавлял охрану государственного лидера.
Как пишет РИА Новости, Чавес скончался 5 марта в 16:25 по местному времени. В течение почти двух лет он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года.
Генерал сообщил агентству, что находился рядом с Чавесом перед тем, как президент скончался. "Я не хочу умирать. Пожалуйста, не дайте мне умереть", - прошептал президент в последние минуты жизни.
В среду вечером гроб с телом Чавеса был доставлен в Военную академию в Каракасе, где в течение трех дней будет проходить церемония прощания с венесуэльским лидером. Похороны состоятся в пятницу.