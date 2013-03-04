Сенат Чехии объявил импичмент президенту

Об этом сообщает РИА Новости.

Сенат Чехии в понедельник объявил импичмент уходящему президенту страны Вацлаву Клаусу, обвинив политика в государственной измене за объявленную им в январе амнистию, передает в понедельник агентство Рейтер.

Клаус вызвал недовольство у многих граждан Чехии после того, как в январе прекратил расследование дел, связанных с мошенничеством и финансовыми махинациями.

В понедельник чешский сенат, более половины из 81 депутатов которого была настроена против Клауса, проголосовал за вотум недоверия президенту. Это означает, что теперь Конституционному суду Чехии предстоит определить, нарушил ли Клаус основной закон страны, когда объявил в январе амнистию для предполагаемых коррупционеров.

Данное решение сената имеет, в основном, символический характер, поскольку Клаус в любом случае покинет президентский пост, который займет экс-премьер Милош Зееман - его инаугурация состоится 8 марта.