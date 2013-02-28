В Афганистане боевики атаковали главную базу НАТО

По заявлению представителя сил НАТО в Афганистане, ракетная атака на базу нанесла ей определенный урон.

По предварительным данным, на территории базы никто не пострадал, по информации интернет-СМИ сообщает Росбалт.

Напомним, 14 декабря 2012 года не менее двух человек погибли, еще 16 получили ранения в результате взрыва бомбы неподалеку от базы НАТО в городе Кандагар на юге Афганистана. Взрывное устройство было установлено в припаркованном вблизи военной базы автомобиле и было приведено в действие террористом-смертником. Еще 16 человек получили ранения. В числе пострадавших — трое военнослужащих НАТО.