В Афганистане боевики атаковали главную базу НАТО
09:43, 28 февраля 2013Мир
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Боевики "Талибана" подвергли ракетному обстрелу главную базу НАТО в афганской провинции Гильменд, в которой находятся свыше четырех тысяч военнослужащих из Великобритании, США, Дании и Эстонии.
На территории базы никто не пострадал
По заявлению представителя сил НАТО в Афганистане, ракетная атака на базу нанесла ей определенный урон.
По предварительным данным, на территории базы никто не пострадал, по информации интернет-СМИ сообщает Росбалт.
Напомним, 14 декабря 2012 года не менее двух человек погибли, еще 16 получили ранения в результате взрыва бомбы неподалеку от базы НАТО в городе Кандагар на юге Афганистана. Взрывное устройство было установлено в припаркованном вблизи военной базы автомобиле и было приведено в действие террористом-смертником. Еще 16 человек получили ранения. В числе пострадавших — трое военнослужащих НАТО.
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