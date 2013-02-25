Джон Керри призвал Иран к истинным ядерным переговорам

Выступая в Лондоне на совместной пресс-конференции с британским коллегой Уильямом Гейгом во время визита в Великобританию, глава внешнеполитического ведомства США заявил, что Иран должен воспользоваться окном возможности решить эту проблему дипломатическим путем, и предупредил, что это окно не может быть открыто вечно, - отмечает Радио Свобода.

Завтра в столице Казахстана предстоит очередной круг переговоров Ирана с шестью ведущими государствами мира относительно его ядерной программы. До сих пор и эти переговоры, и подобные, которые ведет с Ираном Международное агентство по атомной энергии, были безрезультатными. В мире опасаются, что ядерная программа Ирана имеет скрытую цель создать ядерное оружие. Иран отрицает это, но доказательств своей позиции, которых требует мировое сообщество, не предоставляет.

Джон Керри сейчас находится в первой официальной зарубежной поездке на посту государственного секретаря США, которую он занял в начале месяца. Он планирует посетить в целом девять стран Европы и Ближнего Востока.