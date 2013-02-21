Иран начал монтировать установки, позволяющие в 5 раз быстрее обогащать уран

Это подтвердили в среду информационному агентству АП трое дипломатов в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, передает ИТАР-ТАСС.

По их свидетельству, установка этого оборудования идет полным ходом. Инспекторы МАГАТЭ, побывавшие на объекте в Натанзе несколько дней тому назад, видели, что там установлено уже сто или около того центрифуг модели IR-2M. Они позволяют ускорить примерно в 3-5 раз ход обогащения урана, по сравнению с темпами аналогичного процесса на том оборудовании, которое до настоящего времени эксплуатировалось иранской стороной.

Кроме того, согласно изложенным АП сведениям, Тегеран недавно вновь начал конверсию урана на заводе в Форду в топливные пластины. Эти работы были приостановлены в прошлом году. Их возобновление способно сгладить обеспокоенность мирового сообщества по поводу иранских ядерных разработок, поскольку топливные пластины достаточно сложно вернуть в состояние, при котором используемый в них обогащенный уран можно применять в военных целях.

О намерении установить в Натанзе более современные газовые центрифуги Иран официально уведомил МАГАТЭ в письме от 23 января текущего года. О начале таких работ объявил 13 февраля глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси Давани.