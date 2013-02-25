Рауль Кастро обещает через пять лет уйти в отставку

Об этом он заявил после своего переизбрания на пятилетний срок, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Р.Кастро намерен руководить страной до 2018 года, другими словами, до своего 86-летия. О своих планах он рассказал на первом заседании нового созыва Национальной ассамблеи, который и переизбрал Р.Кастро.

Парламент также утвердил нескольких чиновников в руководстве Кубы. Одним из ключевых решений стало назначение заместителя председателя Госсовета Кубы, то есть самого Р.Кастро. Им стал 52-летний Мигель Диас-Канель, в прошлом занимавший пост министра высшего образования. Он фактически единственный чиновник такого уровня, который не участвовал в кубинской революции. М.Диас-Канель считается преемником Р.Кастро. Он возьмет на себя бразды правления, если действующий кубинский лидер не сможет руководить страной.

Р.Кастро руководит Кубой с 2008 года. За время его президентства в стране сняли запрет на продажу телефонов и компьютеров, а также отменили выездные визы.