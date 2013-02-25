Рауль Кастро обещает через пять лет уйти в отставку
Р.Кастро намерен руководить страной до 2018 года.
Об этом он заявил после своего переизбрания на пятилетний срок, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Р.Кастро намерен руководить страной до 2018 года, другими словами, до своего 86-летия. О своих планах он рассказал на первом заседании нового созыва Национальной ассамблеи, который и переизбрал Р.Кастро.
Парламент также утвердил нескольких чиновников в руководстве Кубы. Одним из ключевых решений стало назначение заместителя председателя Госсовета Кубы, то есть самого Р.Кастро. Им стал 52-летний Мигель Диас-Канель, в прошлом занимавший пост министра высшего образования. Он фактически единственный чиновник такого уровня, который не участвовал в кубинской революции. М.Диас-Канель считается преемником Р.Кастро. Он возьмет на себя бразды правления, если действующий кубинский лидер не сможет руководить страной.
Р.Кастро руководит Кубой с 2008 года. За время его президентства в стране сняли запрет на продажу телефонов и компьютеров, а также отменили выездные визы.