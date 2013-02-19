Министры Польши, Швеции и Англии сегодня встретятся в Молдове
07:05, 19 февраля 2013Мир
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Министры иностранных дел Польши, Швеции и Великобритании едут в Молдову для переговоров о прогрессе в "Восточном партнерстве".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам по завершении заседания Совета иностранных дел ЕС министр иностранных дел Литвы Л.Линкявичюс.
"Сегодня вечером (18 февраля) три министра едут в Молдову для поддержки, а также для переговоров", - сказал он.
Л.Линкявичюс отметил, что Молдова - лидер на пути имплементации реформ в рамках "Восточного партнерства".
Другие детали министром не уточнялись.
Как сообщал УНИАН, "Восточное партнерство" - инициатива ЕС, начатая в 2009 году, для усиления сотрудничества с восточными странами-соседями ЕС.
В "Восточном партнерстве" участвуют Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.
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