Министры Польши, Швеции и Англии сегодня встретятся в Молдове

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам по завершении заседания Совета иностранных дел ЕС министр иностранных дел Литвы Л.Линкявичюс.

"Сегодня вечером (18 февраля) три министра едут в Молдову для поддержки, а также для переговоров", - сказал он.

Л.Линкявичюс отметил, что Молдова - лидер на пути имплементации реформ в рамках "Восточного партнерства".

Другие детали министром не уточнялись.

Как сообщал УНИАН, "Восточное партнерство" - инициатива ЕС, начатая в 2009 году, для усиления сотрудничества с восточными странами-соседями ЕС.

В "Восточном партнерстве" участвуют Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.