Штат Миссисипи официально запретил рабство

Отсутствие надлежащей ратификации было обнаружено лишь после выхода на экраны кинофильма "Линкольн" (Lincoln) Стивена Спилберга, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканала FoxNews.

Поправка, закрепившая запрещение рабства в США, была ратифицирована конгрессом в 1865 году и вступила в силу 18 декабря того же года. Однако некоторые южные штаты отказались принять 13-ю поправку, среди них и штат Миссисипи. Голосование за ратификацию поправки в Миссисипи состоялось только в 1995 году, но и тогда процесс официальной отмены рабовладения не был доведен до конца.

Недосмотр обнаружил доцент университета Миссисипи Ранджан Батра (Ranjan Batra). После просмотра вышедшего осенью 2012 года фильма "Линкольн" ученый решил проверить официальные документы о ратификации 13-й поправки в своем штате. К его удивлению, необходимого уведомления о ратификации поправки правительством штата в госархивах обнаружено не было.

Тогда сотрудники университета подали властям штата запрос о направлении в архив необходимого документа, и 7 февраля они получили сообщение от архивариусов, что документ получен, и что таким образом "штат Миссисипи ратифицировал 13-ю поправку к Конституции Соединенных Штатов".