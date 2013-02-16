G20 объявила об отказе от «валютных войн»
17:34, 16 февраля 2013Мир
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Группа G20, объединяющая крупнейшие экономики мира, объявила об отказе от ведения «валютных войн».
Страны Большой двадцатки откажутся от валютных войн / Иллюстрация Marcin n из Википедии
В то же время министры финансов, которые встретились сегодня в столице России, не уточнили, кто из участников группы к таким «войнам» причастен.
Итоговый документ, согласованный на заседании в Москве, содержит стремление всех стран-участников воздержаться от девальвации ради улучшения конкурентоспособности, передает Радио Свобода.
Кроме резолюции о неприемлемости «валютных войн», G20 также пообещала выработать фискальную стратегию.
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