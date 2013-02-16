G20 объявила об отказе от «валютных войн»

В то же время министры финансов, которые встретились сегодня в столице России, не уточнили, кто из участников группы к таким «войнам» причастен.

Итоговый документ, согласованный на заседании в Москве, содержит стремление всех стран-участников воздержаться от девальвации ради улучшения конкурентоспособности, передает Радио Свобода.

Кроме резолюции о неприемлемости «валютных войн», G20 также пообещала выработать фискальную стратегию.