G20 объявила об отказе от «валютных войн»

17:34, 16 февраля 2013
Мир
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Группа G20, объединяющая крупнейшие экономики мира, объявила об отказе от ведения «валютных войн». 

Страны Большой двадцатки / Иллюстрация Marcin n из Википедии

В то же время министры финансов, которые встретились сегодня в столице России, не уточнили, кто из участников группы к таким «войнам» причастен.

Итоговый документ, согласованный на заседании в Москве, содержит стремление всех стран-участников воздержаться от девальвации ради улучшения конкурентоспособности, передает Радио Свобода

Кроме резолюции о неприемлемости «валютных войн», G20 также пообещала выработать фискальную стратегию.

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