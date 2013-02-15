Европол заинтересовался скандалом с кониной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила комиссар по вопросам внутренних дел ЕС Сесилия Мальмстрем.

“Европол уже расследует представленные данные, и готов помогать и далее. Таким образом, важно, чтобы все страны-члены, имеющие отношение (к скандалу – УНИАН), предоставили необходимые данные для проведения Европолом надлежащего анализа”, - заявила комиссар.

Как сообщал УНИАН, в середине января в Ирландии было выявлено присутствие конины в замороженных гамбургерах из говядины.

Затем похожая подмена была обнаружена еще в нескольких странах - членах ЕС, в том числе во Франции, Швеции и Германии.

В подмене подозревались румынские поставщики мяса, однако впоследствии официальный Бухарест опроверг такие обвинения.

В среду Еврокомиссия призвала страны - члены ЕС провести генетические тесты всех полуфабрикатов в супермаркетах на наличие возможной подмены говядины кониной.