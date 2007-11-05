Еврокомиссия даст 97 млн. евро странам Средиземноморья

Европейская комиссия выделила из бюджета 2007 г. 97 млн. евро для стран Средиземноморья в поддержку мира, прогресса и межкультурного диалога.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, эти деньги, в частности, пойдут на финансирование программ по повышению безопасности, стабильности и благополучия.

В частности, 5 млн. евро планируется потратить на программу “Партнерство во имя мира” на Ближнем Востоке, 4,4 млн. евро – на программу предупреждения и уменьшения последствий природных катастроф, 9 млн. евро – на программу содействия инвестициям, которые используются в поддержку частного сектора, малого и среднего бизнеса. Еще 8 млн. евро планируется потратить в поддержку женского равенства и развитие гражданского общества, 17 млн. евро – на развитие межкультурного диалога и сохранения культурного наследия, 12 млн. – на развитие коммуникаций. Самая крупная сумма – 32 млн. евро - предусмотрена в поддержку финансовых институтов стран Средиземноморья. Этими деньгами управляет Европейский инвестиционный банк.

Еврокомиссия отмечает, что сумма, выделенная из бюджета в этом году для стран Средиземноморья, является крупнейшей за все годы сотрудничества с ЕС.

К странам европейско-средиземноморского партнерства относятся Алжир, Египет, Иордания, Ливан, Марокко, Палестинская территория, Сирия и Тунис. Израиль также является членом европейско-средиземноморского партнерства, однако он не получает техническую помощь от ЕС.