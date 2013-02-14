Церковник призвал не связывать удар молнии в собор с уходом Папы (фото, видео)

Как сообщили ранее некоторые СМИ, 11 февраля, вскоре после заявления Папы об отречении, в Ватикане молния ударила в базилику собора Святого Петра.



РИА Новости сообщает, что на пресс-конференции в Москве в четверг журналисты попросили Ковалевского прокомментировать то, что многие связывают удар молнии в собор с уходом Папы и делают из этого мистические выводы.

"Эмоционально это поражает, но я не верю в дешевые мистификации - в установление причинно-следственной связи между объявлением об уходе Папы Римского и ударом молнии", - сказал Ковалевский.

Отвечая на вопрос о волне псевдопророчеств, поднимающейся всякий раз перед избранием нового понтифика, священник выразил убеждение, что "не надо распространять это". "И не надо пытаться опровергать это с пеной у рта в официальных католических СМИ, потому что это просто несерьезно", - добавил Ковалевский.

По мнению католиков, лучшим позитивным ответом на различные псевдопророчества и мистификации будет просто "рассказать о другом".