Белорусская оппозиция начинает «Волну солидарности»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил на пресс-конференции сопредседатель БХД Виталий Рымашевский.

По его словам, акция будет проходить в формате ежедневного марафона в различных городах Беларуси в феврале-марте этого года.

«Мы призываем всех сторонников демократических изменений принять участие в «Волне солидарности», которая будет проходить с 12 февраля поочередно в больших и средних городах Беларуси. Акции могут проходить в форме пикетов, митингов, сбора средств для семей репрессированных, отправки писем и посылок политзаключенным. Завершить кампанию мы планируем в День Воли 25 марта», - подчекрнул В.Рымашевский.

Он также отметил, что солидарность с политзаключенными является делом не лично БХД, а всего белорусского общества.

«Предлагаем присоединяться к «Волне солидарности» различным структурам. Мы вели консультации с Объединенной гражданской партией. 13 февраля мы вместе с лидером ОГП Анатолием Лебедько будем участвовать в акции в Бобруйске», - сказал В.Рымашевский.

Справка УНИАН. В Беларуси в местах лишения свободы остаются еще 11 человек, которых правозащитники считают политзаключенными. В их числе – экс-кандидат в Президенты Беларуси Николай Статкевич, вице-президент Международной федерации прав человека Алесь Беляцкий, лидер международной организации «Молодой фронт» (Чехия) Дмитрий Дашкевич.