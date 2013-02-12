Посол Великобритании напомнил украинцам, что времени осталось мало

Стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины в контексте приближения саммита Украина - ЕС, который состоится 25 февраля в Брюсселе, саммита Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре этого года и планы работы Комитета.

Посол выразил поддержку курсу нашего государства по приближению к ЕС. Он еще раз подчеркнул необходимость решительных действий и конкретного результата по выполнению украинской стороной критериев ЕС, изложенных в заключениях Европейского Совета (10.12.12) по вопросам политически-мотивированного преследования оппозиции и выборочного правосудия в Украине, реформирования избирательного законодательства и реформы судебной и правоохранительной систем нашего государства.

«Времени для этого осталось мало – речь идет о следующих 2-3 месяцах. ЕС хочет видеть конкретные действия со стороны украинской стороны», - заявил С.Смит.

В свою очередь, Г.Немыря выразил надежду, что это заявление Верховной Рады о евронтеграции будет принято конституционным большинством нашего парламента до начала саммита.

В связи с чем, стороны обменялись мнениями о приоритетах двустороннего сотрудничества между Украиной и Великобританией в контексте повестки дня Ассоциации.

Речь шла также о результатах визита в Украину Еврокомиссара по вопросам Европейской политики соседства и расширения Штефана Фюле на прошлой неделе.