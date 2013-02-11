СМИ: Ватикан подтверждает, что Папа Римский отрекается от престола

Об этом сообщает телеканал «France 24».

«Папа объявил, что он откажется от своего поста в 20:00 28 февраля. После этого начнется период «вакантного престола», - уточнил отец Федерико Ломбарди в практически беспрецедентном объявлении в истории Католической церкви.