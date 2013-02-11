СМИ: Ватикан подтверждает, что Папа Римский отрекается от престола
13:39, 11 февраля 2013Мир
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В Ватикане подтвердили, что Папа Римский Бенедикт XVI покинет свой пост 28 февраля.
Папа Римський Бенедикт XVI отрекается от престола / Фото: Сrm-jam.com
Об этом сообщает телеканал «France 24».
«Папа объявил, что он откажется от своего поста в 20:00 28 февраля. После этого начнется период «вакантного престола», - уточнил отец Федерико Ломбарди в практически беспрецедентном объявлении в истории Католической церкви.
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