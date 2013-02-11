На шахте «Воркутинская» погибли 9 человек, судьба еще 8 остается неизвестной
11:01, 11 февраля 2013Мир
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В России в результате взрыва на шахте «Воркутинская» погибли 9 человек, судьба еще 8 остается неизвестной.
Сейчас на поверхность поднято 3 горняков и тела 9 погибших / Фото: panoramio.com, Vladimir Mayorov
Об этом УНИАН сообщили в управлении МВД по Республики Коми.
«На данный момент на поверхность поднято 3 человека и 9 погибших. Судьба 8 человек остается неизвестной», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной сегодняшнего чрезвычайного происшествия стала вспышка метана на участке. На аварийном участке работало около 20 горнорабочих. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.
Проводятся следственные действия.
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