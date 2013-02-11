На шахте «Воркутинская» погибли 9 человек, судьба еще 8 остается неизвестной

Об этом УНИАН сообщили в управлении МВД по Республики Коми.

«На данный момент на поверхность поднято 3 человека и 9 погибших. Судьба 8 человек остается неизвестной», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной сегодняшнего чрезвычайного происшествия стала вспышка метана на участке. На аварийном участке работало около 20 горнорабочих. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.

Проводятся следственные действия.