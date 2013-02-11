На шахте в России взорвался метан: неизвестна судьба 18 горняков
09:52, 11 февраля 2013Мир
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На шахте "Воркутинская" в Республике Коми (РФ) произошел взрыв метана.
"Воркутинская" сдана в эксплуатацию в 1973 году / Фото: navigator77770 с сайта foto-planeta.com
Об этом сообщил РИА «Новости» представитель управления информации МЧС России.
"В 10.28 (мск) на шахте "Воркутинская", по предварительным данным, произошел взрыв метана. На аварийном участке работало 22 горнорабочих, из них четыре человека самостоятельно вышли с аварийного участка, судьба 18 человек остается неизвестной", - сказал он.
На шахту направлены семь отделений горноспасателей и медицинская бригада.
Владелец шахты, компания "Воркутауголь", входит в "Северсталь ресурс" - горнодобывающий дивизион "Северстали", и является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России.
"Воркутинская" сдана в эксплуатацию в 1973 году с производственной мощностью 1,8 млн тонн угля в год.
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