В Бангладеш автобус с паломниками сорвался с моста: погибли 16 человек

09:34, 11 февраля 2013
Мир
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Не менее 16 человек погибли сегодня в Бангладеш, где пассажирский автобус упал с моста в округе Кокс-Базар на юго-востоке страны.

Ранения получили еще более 15 пассажиров, передает ИТАР-ТАСС.

Автобус перевозил 43 паломника, которые возвращались домой после посещения одной из исламских святынь региона.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в близлежащие больницы. Среди погибших есть женщины и дети.

Причины аварии выясняются.

По данным правительства Бангаладеш, ежегодно дорожно-транспортные происшествия в стране уносят жизни более 10 тыс. человек. Основными причинами инцидентов являются нарушение правил дорожного движения и неисправность транспортного средства.

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