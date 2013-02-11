В Бангладеш автобус с паломниками сорвался с моста: погибли 16 человек

Ранения получили еще более 15 пассажиров, передает ИТАР-ТАСС.

Автобус перевозил 43 паломника, которые возвращались домой после посещения одной из исламских святынь региона.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в близлежащие больницы. Среди погибших есть женщины и дети.

Причины аварии выясняются.

По данным правительства Бангаладеш, ежегодно дорожно-транспортные происшествия в стране уносят жизни более 10 тыс. человек. Основными причинами инцидентов являются нарушение правил дорожного движения и неисправность транспортного средства.