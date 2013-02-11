В Бангладеш автобус с паломниками сорвался с моста: погибли 16 человек
09:34, 11 февраля 2013Мир
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Не менее 16 человек погибли сегодня в Бангладеш, где пассажирский автобус упал с моста в округе Кокс-Базар на юго-востоке страны.
Ранения получили еще более 15 пассажиров, передает ИТАР-ТАСС.
Автобус перевозил 43 паломника, которые возвращались домой после посещения одной из исламских святынь региона.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в близлежащие больницы. Среди погибших есть женщины и дети.
Причины аварии выясняются.
По данным правительства Бангаладеш, ежегодно дорожно-транспортные происшествия в стране уносят жизни более 10 тыс. человек. Основными причинами инцидентов являются нарушение правил дорожного движения и неисправность транспортного средства.
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