СМИ: Обама призовет конгресс к сокращению ядерных вооружений

Об этом сообщает в понедельник интернет-портал New York Times со ссылкой на источники в администрации президента.

По данным источника, Обама достиг соглашения с представителями ВС США о сокращении числа стратегических ядерных боеголовок примерно на треть. Президент США "считает, что можно значительно сократить число развёрнутых ядерных боеголовок и тем самым сэкономить большое количество средств, не рискуя при этом безопасностью Америки", цитирует агентство источник.

Как пишет РИА Новости, в настоящее время, как сообщает издание, всего в арсенале США имеется 1,7 тысячи ядерных боезарядов. В соответствии с договором СНВ от 8-го апреля 2010, подписанным президентами РФ и США, стороны намерены за семь лет сократить суммарное количество боезарядов до 1,55 тысячи и до 800 понизить предельный уровень для развернутых и неразвернутых стратегических носителей.

Белый дом рассматривает возможность сокращения ядерных вооружений уже несколько лет. Ранее СМИ сообщали, что у правительства имеется как минимум три возможных варианта снижения общего числа развёрнутых стратегических ядерных боеголовок. Первый вариант предусматривает сокращение до 1-1,1 тысячи единиц, второй вариант - до 700-800 единиц, третий - до 300-400 единиц.