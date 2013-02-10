Президент Грузии через Facebook пригласил премьера к диалогу

Как сообщает Газета.ru, об этом он написал на официальной странице в Facebook.

«Для прекращения монологов и заявлений с телеэкранов и для начала рассмотрения конкретных вопросов приглашаю премьер-министра и его команду к диалогу со мной и представителями моей администрации. Уже в понедельник можно вместе начать рассмотрение целого ряда законодательных вопросов, в том числе конституционных изменений и других важных инициатив, требующих консенсуса на пути обеспечения мирного сосуществования различных институтов, что жизненно важно для грузинской демократии», - сообщали М.Саакашвили.

Глава Грузинского государства заверил, что «переговоры начнутся сразу же, как только премьер-министр примет его предложение».

Накануне вечером пресс-служба правительства страны обнародовала заявление Б.Иванишвили, в котором он выразил «готовность к конструктивному сотрудничеству с президентом и его политической командой при соблюдении конституции и принципов верховенства закона».

Ранее бюро парламента Грузии приняло решение отменить выступление президента страны М.Саакашвили. Выступление главы грузинского государства транслировалось из президентской резиденции в Авлабаре (Тбилиси). Изначально он был намерен выступить в Национальной библиотеке парламента, однако из-за ряда инцидентов с участием собравшихся у здания библиотеки участников акции протеста против его выступления он изменил свое решение.