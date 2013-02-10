Число жертв шторма «Немо» достигло восьми человек

Как передает Associated Press, трое погибли в Канаде, пятеро — в США, сообщает Lenta.ru.

В числе погибших — 11-летний мальчик из Бостона, который отравился угарным газом, сидя в автомобиле и пытаясь согреться, пока его отец откапывал машину.

Около 510 тысяч зданий остаются без света к вечеру субботы, 9 февраля. Высота сугробов достигает метра, многие люди испытывают сложности при попытке открыть двери своих домов. Дороги между Нью-Йорком и Бостоном завалены снегом.

Ранее в субботу сообщалось, что аэропорты Нью-Йорка частично восстановили свою работу.

Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за обильного снегопада, действует в пяти американских штатах: Нью-Йорке, Массачусетсе, Коннектикуте, Мэне и Род-Айленде.