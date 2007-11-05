Польша будет переходить на контрактную армию

Польша постепенно будет ограничивать укомплектование своей армии призывниками. В будущем году планируется ограничение числа призывников на 27 тыс. Об этом заявил Министр национальной обороны Польши Александр Щигло.

Как передает "Polskie Radio", он отметил, что приоритетом будет профессионализация польской армии. "Речь идет о том, чтобы с 1 января 2013 года ни один молодой человек не был заставлен служить в армии вопреки своему желанию", – сказал Министр национальной обороны.

Сегодня стартует общепольская акция по промоции контрактной службы в Войске польском. В более чем 40 городах откроются информационные пункты, где военные специалисты будут консультировать будущих призывников.

ЛігаБізнесІнформ