Путин подписал закон об особых экономических зонах нового типа

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий создание в России нового типа особых экономических зон - портовых, сообщает пресс-служба Кремля.

Федеральный закон устанавливает особенности портовых особых экономических зон, в частности, возможность их создания на территориях нескольких муниципальных образований, а также земельных участках, находящихся во владении и пользовании граждан и юридических лиц. В отличие от других типов особых экономических зон, создаваемых на 20 лет, портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, отмечается в сообщении.

Портовые экономические зоны создаются на территориях морских или речных портов, открытых для международного сообщения и захода иностранных судов, территориях аэропортов, открытых воздушных для судов, выполняющих международные воздушные перевозки, а также на территориях, предназначенных для расширения или строительства порта (аэропорта).

Закон вводит определение понятия "резидент портовой особой экономической зоны", устанавливает принцип государственного регулирования его деятельности на основе соглашения с органами управления особыми экономическими зонами.

Кроме того, закон предусматривает положения, определяющие особенности применения режима свобод таможенной зоны в портовых особых экономических зонах.

Федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" Госдума приняла 11 октября 2007 года, и Совет Федерации одобрил 17 октября.

РИА "Новости"