Китай за 2012 год поставил рекорд: произвел 403 тонны золота

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные Китайской ассоциации золота.

Китай занимает лидирующее место в мире по показателю объемов производства золота на протяжении последних шести лет, обойдя Южную Африку в 2007 году, передает РИА "Новости".

Объем производства золота, достигнутый по итогам прошлого года, также стал рекордным для КНР: в общем объеме произведенного золота, почти 83% приходится на десятку крупнейших производителей золота Китая, в том числе провинции Шаньдун, Хэнань и Цзянси.

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В КНР отмечают, что значительный рост объема производства обусловлен благоприятной для отрасли политикой властей. В частности, тем фактом, что в основных золотопроизводящих районах КНР развитию производства золота отдано сегодня первостепенное значение.

По объемам потребления золота КНР, как отмечается Синьхуа, остается второй страной в мире после Индии. По последним данным, опубликованным в декабре прошлого года, за двенадцать месяцев 2011 года в КНР было реализовано 761,05 тонны золота. Для сравнения объем производства этого драгметалла в 2011 году достиг 360,957 тонны, что на 5,8% больше 2010 года.