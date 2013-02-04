Украинцев будут приучать покупать золото, а не доллары

Правительство Украины будет разъяснять населению, почему не стоит покупать лишнюю валюту.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в интервью телеканалу «Украина» 3 февраля.

«Мы будем разъяснять населению, что не нужно поддаваться панике и не нужно покупать ненужное количество иностранной валюты», - заявил С.Арбузов.

Он также подчеркнул, что правительство делает все необходимое для того, чтобы население смогло сохранить свои сбережения.

«Например, совсем недавно Нацбанк выпустил коллекционную серию золотых монет. Это возможность купить золотые монеты и продать без потери. Возможно, на этом нельзя будет заработать, но уж точно нельзя будет потерять. Покупать просто иностранную валюту без надобности, когда ты не выезжаешь за рубеж, это и для страны неудобно – постоянно идет дисбаланс, и население не всегда сможет сэкономить на этой операции, как показали последние события. Был курс 8.40, люди покупали. Потом курс вернулся на свой уровень, и люди потеряли. Потеряли самые незащищенные слои населения. Потому что кто-то предсказал неправильно, кто-то убедительно рассказывал, а регуляторов в это время слушали меньше. Сегодня, надеюсь, будут слушать больше, опыт есть», - сказал С.Арбузов.

При этом он отметил, что нет никаких оснований ожидать резкого скачка курса.

«Есть и пророки, которые предсказывают курс 12, 20…Какие основания? Давайте разберемся! Платежный баланс практически положительный. Да, есть отрицательное сальдо, но мы работаем. Работаем и с экспортом, недополученная валюта по продаже металла перекрылась продажей зерна. Если население не будет участвовать в этом процессе, не будет покупать ненужную валюту, нам, конечно же, будет легче. И будет легче обезопасить сбережения самого же населения», - заявил С.Арбузов.

Также С.Арбузов сообщил, что причиной увеличения дефицита платежного баланса Украины в 2012 году стала скупка валюты населением.

«Я еще раз хочу всех уверить, что мы ожидаем отрицательное сальдо платежного баланса в текущем году гораздо меньше, чем был результат прошлого года. Ориентировочная сумма отрицательного сальдо – 4 миллиарда долларов. Для примера, в период курсовой паники население выкупило 4 миллиарда долларов. Потом прекратило покупать, потому что убедилось, что все в порядке. Если бы население не купило эти 4 миллиарда долларов, у нас был бы положительный баланс. Вот и простая арифметика», - сказал С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,455 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).