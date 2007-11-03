От наводнения в Мексике пострадали миллион человек

19:12, 03 ноября 2007
Мир
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Синоптики прогнозируют еще и похолодание

Около миллиона человек пострадали от наводнения в штате Табаско на юго-востоке Мексики, сообщает Lenta.ru.

Причиной наводнения, уже признанного одним из самых страшных стихийных бедствий в истории страны, явились проливные дожди. Власти штата сравнивают ситуацию в Табаско с той, что была в США после урагана "Катрина", и заявляют, что бедствие даже превосходит по масштабам события в Новом Орлеане.

Пострадавший регион уже покинули более 700 тысяч человек. Сообщается, что еще около 300 тысяч отрезаны стихией от мира в ожидании помощи. В районе наводнения наблюдается нехватка питьевой воды и продовольствия.

Президент Мексики Фелипе КАЛЬДЕРОН призвал всех жителей, имеющих лодки, присоединиться к широкомасштабной операции по спасению людей из зоны бедствия.

Тем временем, по прогнозам синоптиков, на регион движется холодный атмосферный фронт, который может вызвать дальнейшее усиление осадков.

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