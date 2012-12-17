Президента Туниса забросали камнями в годовщину революции

Как сообщаетЛента.ру со ссылкой на Agence France-Presse, мероприятие проходило в городе Сиди-Бузид, который называют "колыбелью революции". Именно там 17 декабря 2010 года совершил самосожжение 26-летний Мохаммеда Буазиз, положив тем самым начало восстанию, в ходе которого был свергнут Президент Зин эль-Абидин Бен Али. За событиями в Тунисе последовала череда протестов в арабских странах, получивших название "арабской весны".

17 декабря 2012 года М.Марзуки обратился к пяти тысячам пришедших на митинг с речью, в которой пообещал в течение полугода улучшить экономическую ситуацию в Сиди-Бузиде. Он должен был уступить трибуну спикеру парламента Мустафе бен Джафару (Mustapha Ben Jaafar), когда собравшиеся стали кидать в них камни. Протестующие при этом выкрикивали лозунги, среди которых было требование отставки нынешней власти.

Охрана быстро эвакуировала Президента и спикера парламента в безопасное место. Пострадали ли глава государства и спикер, не сообщается.

В Тунисе периодически происходят акции протеста. Жители страны недовольны тем, что новые власти так и не смогли улучшить экономическое положение в беднейших регионах государства. Высокий уровень безработицы и низкий уровень жизни были ключевыми факторами, которые привели к революции в Тунисе.

Правозащитник, писатель и врач М.Марзуки был избран Президентом Туниса 12 декабря 2011 года. М.Марзуки избрали депутаты Национального учредительного собрания - временного органа, в задачу которого входит работа над новой конституцией, избрание президента и правительства.

М.Марзуки был одним из видных деятелей оппозиции во время правления Зина эль-Абедина Бен Али. В конце октября 2012 года Президент Туниса оказался в списке 100 "мыслителей года" по версии журнала Foreign Policy. Он занял второе место с формулировкой "за поддержание жизнеспособности идеи "арабской революции".