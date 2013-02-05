Фермеры жгут костры в центре Таллина

Они требуют, чтобы субсидии в сфере сельского хозяйства соответствовали среднему показателю по Европейскому союзу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Эстонское телевидение.

В рамках протестной акции фермеров стран Балтии за равные конкурентные возможности в ЕС фермеры зажгли 95 костров на Ратушной площади и вдоль шоссе Таллин-Пярну-Икла. На пограничном пункте Икла огонь будет передан латвийским фермерам, после чего будет зажжен общий костер.

7 февраля фермеры планируют провести еще одну акцию протеста в Брюсселе во время заседания Европейского совета, где будут обсуждаться вопросы сельского хозяйства.

По данным Минсельхоза Эстонии, средний размер пособия для земледельцев в Европе составляет 269 евро на один гектар, а эстонские земледельцы получают лишь 117 евро на один гектар.