Участники оппозиционного митинга попытались штурмовать парламент Грузии

Несколько молодых людей из числа участников митинга оппозиции у здания парламента Грузии попытались ночью штурмовать здание парламента Грузии, сообщает агентство "Новости-Грузия".

Инцидент произошел около 12 часов ночи. На митинге в этот момент оставалось несколько тысяч человек.

Инициаторы "штурма" пытались повлечь за собой остальных митингующих, что не удалось. Служба охраны не дала нарушителям спокойствия попасть в здание парламента, а лидеры оппозиции призвали всех сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Благодаря выдержке обеих сторон серьезного инцидента удалось избежать.

Один из лидеров объединенной оппозиции, республиканец Леван БЕРДЗЕНИШВИЛИ в прямом эфире телекомпании "Имеди" заявил, что на протяжении всего первого дня акции несколько раз "имели место имитации попытки прорыва в парламент".

"Мы не допустим того, чтобы митингующие врывались в парламент. Этого нельзя допустить, нельзя допустить, чтобы нас потом обвинили в насилии", - сказал Л.БЕРДЗЕНИШВИЛИ.

В свою очередь, объединенная оппозиция просит мэрию убавить мощность фонтанов у здания парламента, где проходит митинг протеста. По его словам, вода из фонтана заливает участников митинга, дежурящих ночью у парламента, и активисты оппозиции начинают мерзнуть.

Как сообщал УНИАН, накануне в Тбилиси состоялся митинг оппозиции. Главным требованием оппозиционных сил, в состав которых вошли десять политических партий и движений, является проведение досрочных парламентских выборов в апреле 2008 года.