Грузия готова выполнить требования России к вину и воде

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал глава Национального агентства вина Грузии Леван Давиташвили по итогам переговоров с главой Роспортебнадзора Геннадием Онищенко.

«Я думаю, может быть, в конце весны уже грузинская продукция появится на российском рынке. Я надеюсь на это», - сказал Л.Давиташвили.

По его словам, грузинская сторона готова в кратчайшие сроки выполнить все необходимые требования. Он сообщил, что через неделю после сегодняшнего тура переговоров специалисты Роспотребнадзора посетят Грузию.

В свою очередь, Г.Онищенко отметил, что более 60 грузинских производителей намерены возобновить поставки вина в Россию. По его словам, на следующей неделе три группы российских специалистов поедут в Грузию на те заводы, которые уже представили необходимые документы.

Как сообщал УНИАН, грузинские сельхозтовары, вина и минеральная вода «Боржоми» были запрещены к ввозу в Россию в 2006 году. В Роспотребнадзоре указывали, что при проверках этой продукции были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В Грузии это решение называли политически мотивированным.

20 декабря 2012 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна выполнит свои обязательства перед Грузией в рамках ВТО и допустит ее товары на свой рынок.

В конце прошлого года министр сельского хозяйства Грузии Давид Кирвалидзе сообщил, что Грузия начала поставлять на российский рынок цитрусовые. Он пояснил, что поставки осуществляются транзитом через территорию Беларуси.