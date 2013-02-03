Израиль признал авиаудар по Сирии
15:45, 03 февраля 2013Мир
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Израиль признал, что нанес авиаудар по Сирии.
Израиль признал авиаудар по Сирии / Фото : topwar.ru
Израиль признал, что нанес авиаудар по территории Сирии в начале недели.
Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что это нападение стало доказательством того, что его страна всерьез собирается не допустить, чтобы в соседний Ливан попало современное вооружение, передает ВВС Украина.
Американские официальные лица заявили, что мишенью авиаудара были ракеты, которые перевозились вооруженной группировке Хезболла, которая базируется в Ливане и в 2006 году вела войну с Израилем.
Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна способна противостоять любой агрессии.
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