Израиль признал авиаудар по Сирии

Израиль признал, что нанес авиаудар по территории Сирии в начале недели.

Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что это нападение стало доказательством того, что его страна всерьез собирается не допустить, чтобы в соседний Ливан попало современное вооружение, передает ВВС Украина.

Американские официальные лица заявили, что мишенью авиаудара были ракеты, которые перевозились вооруженной группировке Хезболла, которая базируется в Ливане и в 2006 году вела войну с Израилем.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна способна противостоять любой агрессии.