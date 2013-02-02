США: "Хезболла" может воспользоваться хаосом в Сирии

Такое мнение выразил министр обороны США Леон Панетта, передает France 24.

"Хаос в Сирии создает условия, при которых это оружие может свободно перемещаться через государственные границы и попасть в руки "Хезболлы", что, несомненно, станет серьезным поводом для беспокойства", - заявил Л.Панетта.

По данным источника в американском военном ведомстве, в США располагают информацией о нанесении Израилем удара по военным объектам Сирии 31 января. Его целью были пусковые позиции зенитных ракет и склад, на котором хранились химические агенты для создания боевых отравляющих веществ.

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Комментируя ситуацию с бомбардировкой, глава Пентагона сообщил, что не может раскрывать суть переговоров с израильским военным командованием, но может предположить, что Вашингтон полностью поддержал решение о проведении данной операции. "США поддерживают любые шаги, которые гарантируют предотвращение попадание оружия в руки террористов", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.