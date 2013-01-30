В Сирии рассказали, что именно разбомбили израильские истребители

Об этом сообщает сирийское государственное информагентство САНА.

"Израильские истребители нарушили наше воздушное пространство сегодня на рассвете и осуществили точечный обстрел научно-исследовательского центра", - заявло высшее командование вооруженных сил Сирии, пишет РИА "Новости".

Согласно заявлению командования, ранее этот центр также подвергся нападению боевиков вооруженной оппозиции.

В среду западные СМИ сообщили, что израильская военная авиация нанесла удары по неким целям на сирийско-ливанской границе. По информации агентства Франс Пресс, удар был нанесен по автоколонне с грузом оружия.

В воскресенье вице-премьер Израиля Сильван Шалом заявил, что Израиль может применить силу, чтобы не допустить попадания средств массового поражения в руки боевиков, участвующих в вооруженном конфликте в Сирии. Две недели назад Израиль призвал Совет Безопасности ООН принять неотложные меры, чтобы не допустить попадания сирийского химического оружия в руки боевиков из ливанской группировки "Хезболлах".