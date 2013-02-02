"Газпром" обсудил создание подземных хранилищ в Китае

Кроме того, на заседании стороны рассмотрели различные технические вопросы, связанные с организацией перспективных поставок российского природного газа в Китай, говорится в сообщении "Газпрома".

В частности, состоялся обмен мнениями по таким темам, как подготовка персонала и научно-техническое сотрудничество. Сообщается, что договоренности о продолжении взаимодействия сторон по указанным направлениям сотрудничества достигнуты.

В декабре 2009 года были подписаны базовые основные условия поставок газа из России в Китай, напоминает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что "Газпром" и CNPC подтвердили заинтересованность в реализации проекта "Алтай", в рамках которого предусматривается строительство газопровода из Западной Сибири в Китай через западный участок российско-китайской границы. Однако само строительство начнется только после заключения контракта купли-продажи газа с китайской стороной.