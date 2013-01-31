Евросоюз усилит конкуренцию на железной дороге

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в принятых Еврокомиссией предложениях, которые вошли в так называемый “Четвертый железнодорожный пакет” Европейского Союза.

Предложения предусматривают внесение изменений в две Директивы ЕС и один закон.

В соответствии с принятыми предложениями, Европейскому железнодорожному агентству будет предоставлено право выдавать общеевропейские разрешения на использование подвижного состава, а также общеевропейские сертификаты для операторов рынка. На сегодняшний день система разрешений и сертификатов является национальной.

Еврокомиссия считает, что такие изменения дадут возможность на 20% уменьшить время выхода новых компаний на рынки Европы и на 20% уменьшить стоимость разрешений и сертификатов, что в целом приведет к экономии компаниями до 500 млн евро к 2025 году.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает странам-членам полностью открыть с декабря 2019 года рынок внутренних железнодорожных перевозок. По мнению комиссии, все операторы должны получить доступ к рынку внутренних перевозок либо путем предложения конкурентных коммерческих услуг, либо путем участия в тендерах на получение государственного контракта на поставки услуг.

При этом Еврокомиссия предлагает обязать страны-члены предоставлять контракты на внутренние железнодорожные перевозки лишь путем тендеров.

По мнению Еврокомиссии, лишь в результате либерализации рынков компании и потребители смогут сэкономить до 40 млрд евро к 2035 году.

На сегодняшний день рынки внутренних перевозок полностью открыты лишь в двух странах ЕС: Швеции и Великобритании.

Кроме того, новые предложения Еврокомиссии предусматривают создание европейской сети операторов железнодорожной инфраструктуры, а также обеспечение их независимости от транспортных операторов.

При этом Еврокомиссия считает возможным сохранением вертикально интегрированных компаний, которые включают в себя операторов инфраструктуры и транспортных операторов. В то же время, комиссия считает, что участие таких компаний должно быть ограничено исключительно страной регистрации, а выход на новые рынки ЕС - согласовываться с Еврокомиссией.

Предложения Еврокомиссии будут переданы на обсуждение Европарламенту и Совету ЕС.