Российский судья, уснувший на заседании, просится в отставку

Квалификационная коллегия судей Амурской области в начале февраля рассмотрит представление председателя областного суда о прекращении полномочий судьи, который на выложенном в интернете видео "дремал" в ходе судебного процесса, а также заявление самого судьи с той же просьбой, сообщил в среду представитель коллегии.

Появление видеозаписи со "спящим" судьей вызвало массовое обсуждение в блогосфере. На видео человек в зале заседания, одетый в судейскую мантию, спит, пока, судя по звукам, идет судебный процесс. По словам представителя осужденного в ходе этого заседания Владислава Никитенко, в кадре — зампредседателя Благовещенского городского суда по уголовным делам Евгений Махно, а видео сделано летом прошлого года во время судебных прений. Подсудимый Андрей Налетов был тогда приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по статье "мошенничество в предпринимательской сфере".

Как сообщил РИА Новости председатель Амурского областного суда Сергей Семенов, он не планирует присутствовать на этом заседании.

"Мною внесено представление в квалификационную коллегию судей о привлечении (судьи) к дисциплинарной ответственности в виде прекращения полномочий. В заседании коллегии я участвовать не планирую, но, насколько мне известно, оно состоится 1 февраля", — сообщил собеседник агентства.

В квалификационной коллегии судей сообщили, что заявление о сложении полномочий поступило также и от самого Махно.