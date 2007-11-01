Умер летчик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму (фото)

В США 1 ноября скончался Пол Тиббетс (Paul Tibbets) - пилот и командир бомбардировщика B-29 "Энола Гэй", который 6 августа 1945 года совершил первую в мире атомную бомбардировку, сбросив бомбу "Малыш" на Хиросиму, сообщает USA Today. Тогда погибли от 70 до 100 тысяч человек.

Тиббетс умер в своем доме в городе Колумбус, штат Огайо, в возрасте 92 лет. Друзья сообщают, что в последнее время он испытывал множественные проблемы со здоровьем.

Перед смертью Тиббетс отказался от погребальной церемонии и попросил не ставить надгробного камня на могилу, чтобы лишить своих недругов возможности собираться для протестов в определенном месте.

Как отмечает USA Today, Пол Тиббетс никогда не жалел о том, что сделал, считая, что исполнил свой долг перед родиной. "Вы должны учесть обстоятельства, того времени: шла война, и любые средства были хороши, - заявил он в одном интервью и добавил. - Я сплю спокойно".

Лента.ру