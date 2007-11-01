Умер летчик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму (фото)
19:16, 01 ноября 2007Мир
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Он просил не разглашать место своего захоронения
|Пол Тиббетс, 2003 г.
Тиббетс умер в своем доме в городе Колумбус, штат Огайо, в возрасте 92 лет. Друзья сообщают, что в последнее время он испытывал множественные проблемы со здоровьем.
Перед смертью Тиббетс отказался от погребальной церемонии и попросил не ставить надгробного камня на могилу, чтобы лишить своих недругов возможности собираться для протестов в определенном месте.
|Пол Тиббетс, в день первой атомной бомбардировки
|В 2004 г. из 12 членов экипажа ”Энолы Гей” живыми оставались трое
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