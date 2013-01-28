В Турции во время футбольного матча оползень накрыл поле: погибли семь человек

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

Инцидент произошел в городе Ширнак - административном центре одноименной провинции. По данным очевидцев, вызванный ливнями оползень обрушился на футбольное поле, сломав окружавшую стадион стену.

Жертвами стихии стали как спортсмены, так и зрители, отмечает агентство. Три человека получили ранения, еще один считается пропавшим без вести.