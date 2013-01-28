В Турции во время футбольного матча оползень накрыл поле: погибли семь человек
15:04, 28 января 2013Мир
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Не менее семи человек погибли на юго-востоке Турции при сходе оползня на футбольное поле, где проходил матч между местными командами любителей.
Семь человек погибли в Турции из-за оползня
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс Пресс».
Инцидент произошел в городе Ширнак - административном центре одноименной провинции. По данным очевидцев, вызванный ливнями оползень обрушился на футбольное поле, сломав окружавшую стадион стену.
Жертвами стихии стали как спортсмены, так и зрители, отмечает агентство. Три человека получили ранения, еще один считается пропавшим без вести.
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