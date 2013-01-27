Пожар в общежитии МГУ: 400 студентов выгнали на мороз

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМЧС.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что возгорание площадью 10 квадратных метров произошло в столовой в секторе Б, огонь был быстро потушен.

"Из-за возгорания оборудования в пищеблоке проводилась эвакуация. Всего выведено порядка 400 человек, они временно размещены в других секторах здания", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что сигнал о происшествии поступил спасателям в 07.50, в 08.20 пожар был ликвидирован. Его причины устанавливаются.