Пожар в общежитии МГУ: 400 студентов выгнали на мороз

10:11, 27 января 2013
Мир
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Порядка 400 студентов было эвакуировано из общежития высотки МГУ имени Ломоносова в Москве из-за небольшого пожара на цокольном этаже в воскресенье рано утром.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМЧС.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что возгорание площадью 10 квадратных метров произошло в столовой в секторе Б, огонь был быстро потушен.

"Из-за возгорания оборудования в пищеблоке проводилась эвакуация. Всего выведено порядка 400 человек, они временно размещены в других секторах здания", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что сигнал о происшествии поступил спасателям в 07.50, в 08.20 пожар был ликвидирован. Его причины устанавливаются.

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