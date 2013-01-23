Кожара отмечает историческую важность Елисейского договора

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, выступая по случаю 50-й годовщины подписания Елисейского договора между Германией и Францией, Л.Кожара отметил его историческую важность для процесса примирения в Европе, а также подчеркнул, что данный договор должен служить образцом для последующих усилий по укреплению доверия в регионе ОБСЕ.

“Присоединяясь к французскому и немецкому народам в праздновании годовщины этого исторического соглашения, хочу подчеркнуть важную роль, которую оно сыграло в процессе примирения. Оно в корне изменило отношения между двумя народами. Я хотел бы отдать должное дальновидности лидеров, которые инициировали и подписали данный договор на благо всех», - заявил Л.Кожара.

“Мы пытаемся создать настоящее сообщество безопасности из 57 стран в регионе ОБСЕ. Все мы разделяем виденье свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности на территории от Ванкувера до Владивостока, основанного на согласованных принципах, общих обязательствах и целях. У меня нет сомнений, что французско-немецкий Елисейский договор имеет практическую пользу в этой связи, и будет вдохновлять нас на пути к общей цели», - отметил он.

Елисейский договор, известный также как Договор о дружбе, был подписан в Париже 22 января 1963 года канцлером Федеративной Республики Германия Конрадом Аденауэром и Президентом Французской Республики Шарлем де Голлем.