Сирийские беженцы массово бегут в Иорданию

Об этом сообщает в понедельник интернет-портал "Элаф" со ссылкой на представителя иорданского правительства Анмара аль-Хамуда.

Как заявил аль-Хамуд, в последнее время было зафиксировано и самое большое число лиц, пересекших за один день сирийско-иорданскую границу - около 3600 человек, сообщают РИА Новости.

По мнению аль-Хамуда, резкое увеличение количества беженцев из Сирии связано с расширением масштабов боевых действий между сирийской правительственной армией и отрядами вооруженной оппозиции, что вынуждает мирное население покидать свои жилища.

Все сирийские беженцы доставлены армейскими автомобилями в лагерь Аз-Заатари в приграничной провинции Аль-Мафрак. Иорданские власти делают все возможное, чтобы обеспечить непрерывно прибывающих из Сирии беженцев кровом, продовольствием, предметами первой необходимости, медикаментами и топливом, отметил правительственный чиновник.

По имеющимся прогнозам, общее количество сирийских беженцев в Иордании (зарегистрированных и незарегистрированных) в случае продолжения вооруженного конфликта в Сирии может возрасти с 300 тысяч человек в настоящее время до 600 тысяч человек к концу года, отмечает издание. Около 20 тысяч сирийских беженцев прибыло в Иорданию за последние 2 недели - СМИ