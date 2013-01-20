Обаме придется дважды клясться Америке
18:47, 20 января 2013Мир
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Барак Обама примет сегодня президентскую присягу на второй срок.
Сегодня Обама поклянется частно
Церемония, которая согласно Конституции США, должна состояться 20 января, будет частной. На ней будут присутствовать только члены семьи главы государства, некоторые сотрудники администрации и вице-президент США Джозеф Байден, которому также предстоит принять присягу, пишет Радио Свобода.
Из журналистов на церемонию будет допущен только пул.
Публично Обама поклянется в понедельник - перед зданием Капитолия. Ожидается, что на событие придет около 800 тысяч американцев.
Решение о двух присягах связано с тем, что 20 января - день, когда в соответствии с конституцией, президент должен принять присягу - выпал на воскресенье, когда не работают суды и другие официальные учреждения.
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