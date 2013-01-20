Обаме придется дважды клясться Америке

Церемония, которая согласно Конституции США, должна состояться 20 января, будет частной. На ней будут присутствовать только члены семьи главы государства, некоторые сотрудники администрации и вице-президент США Джозеф Байден, которому также предстоит принять присягу, пишет Радио Свобода.

Из журналистов на церемонию будет допущен только пул.

Публично Обама поклянется в понедельник - перед зданием Капитолия. Ожидается, что на событие придет около 800 тысяч американцев.

Решение о двух присягах связано с тем, что 20 января - день, когда в соответствии с конституцией, президент должен принять присягу - выпал на воскресенье, когда не работают суды и другие официальные учреждения.