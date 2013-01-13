В Пакистане в двух терактах погибли 17 военных

Об этом сообщает РИА «Новости».

Первый взрыв прогремел в Северном Вазиристане, недалеко от границы с Афганистаном. Радиоуправляемое взрывное устройство сработало на пути следования военной колонны. В результате этого теракта погибли 14 военнослужащих, и 21 получил ранения.

Второй взрыв произошел через час в провинции Хайбер-Пахтунхва, также расположенной на северо-западе страны. Жертвами теракта стали трое военнослужащих, еще один пострадал.

В пакистанской Зоне племен не действуют федеральные законы страны. В Зоне существует семь так называемых политических агентств - своего рода племенных мини-государств, живущих в соответствии со своими традиционными нормами, но признающих, однако, пакистанское подданство - Баджаур, Мохманд, Хайбер, Куррам, Оракзай, Северный и Южный Вазиристан. Зона племен стала убежищем для группировок боевиков-исламистов, выступающих против режима в соседнем Афганистане и против пакистанских властей, которых талибы объявили "нарушителями норм ислама".