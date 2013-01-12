Стали известны фавориты избирательной гонки в Чехии

За него проголосовали 26% избирателей, свидетельствуют данные Чешского статистического управления, обработавшего информацию с трети избирательных участков, передает ИТАР-ТАСС.

На второе место неожиданно для наблюдателей вышел 75-летний министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг с показателем в 20%. Ему удалось оттеснить на третье место считавшегося одним из фаворитов независимого кандидата Яна Фишера, который набирает пока 18%. Предвыборные рейтинги предсказывали, что глава МИД в лучшем случае займет в первом туре четвертое место.

Дальнейшие места распределяются следующим образом: кандидат от оппозиционной Чешской социал-демократической партии Иржи Динстбир – 17%, профессор Владимир Франц – 7%, врач Зузана Роитова – 5%, актриса Таня Фишерова – 3%, тележурналистка Яна Бобошикова – 3%. Список замыкает кандидат правящей Гражданской демократической партии Пшемысл Соботка, получивший пока только 2% голосов.

Поскольку уже очевидно, что ни один из 9 кандидатов не сможет получить в первом туре свыше 50% голосов, 25 и 26 февраля в стране пройдет второй тур выборов. В единоборство там вступят два кандидата, получившие больше всего голосов во время первого тура.