Партия Путина отказалась участвовать в теледебатах

Партия "Единая Россия" воспользовалась гарантированной законом возможностью отказаться от участия в теледебатах и потратить эфирное время на агитацию, пишет во вторник газета "Ведомости".

Как известно, во вторник в Центризбиркоме РФ должна пройти жеребьевка бесплатного эфирного времени, которое будет предоставлено партиям для агитации в последний месяц перед выборами в Госдуму России. Половина этого времени отводится на демонстрацию агитационных материалов, еще половина - на дебаты.

Однако в "Единой России" предпочли не участвовать в жеребьевке и "более полно донести программу партии до избирателя" через рекламные ролики. Член ЦИК Майя Гришина подтвердила получение Центризбиркомом соответствующего обращения единороссов в установленный законом срок.

По словам руководителя центрального исполкома партии Андрея Воробьева, предвыборная задача заключается в том, чтобы "разъяснить избирателям суть плана Путина и обратиться к избирателям с просьбой поддержать лидера страны". Взамен теледебатов Воробьев предложил продолжить дискуссию с оппонентами на "альтернативных площадках".

Тем временем, зампред ЦК КПРФ Вадим Мельников считает действия единороссов попыткой "сорвать дебаты как жанр". По его мнению, необходимо перестроить стратегию дебатов под скрытую полемику с "Единой Россией". А политолог Александр Кынев считает, что отказ от дебатов снижает интерес к выборам и явку избирателей.

Лента.ру