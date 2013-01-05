Иран открыл свое первое газовое хранилище
12:36, 05 января 2013Мир
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Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад официально открыл первое в стране хранилище для природного газа.
Ахмадинеджад открыл первое иранское газохранилище
Проектная мощность хранилища достигает 3,3 миллиарда кубических метров, передает РИА "Новости" со ссылкой на АР.
Хранилище построено недалеко от города Кум в центральной части Ирана. В настоящее время его вместимость составляет 1,5 миллиарда кубов, а на проектную мощность он выйдет после завершения второй фазы строительства, отмечается в сообщении.
Также сообщается, что хранилище уже содержит к данному моменту около 7,4 миллиона кубических метров газа.
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