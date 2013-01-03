В Индии от холода погибло уже более 100 человек

«По меньшей мере 114 человек погибли от холода в штате Уттар-Прадеш. По крайней мере 23 из них умерли в течение последних 24 часов», - сказал представитель полиции Сурендра Шривастава, передает «Газета.Ru».

Как сообщает Департамент прогнозирования погоды, температура в среднем на 4-10 градусов Цельсия ниже климатической нормы.

По данным прогноза погоды, в Нью-Дели плюс 9,8 градуса - самая низкая температура в столице с 1969 года.