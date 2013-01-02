Белорусы винят в кризисе Лукашенко и его правительство

Соответствующие результаты социологического исследования обнародованы Независимым институтом социально-экономических и политических исследований (НСЭПИ).

По мнению 41% опрошенных, главным виновником нынешнего кризиса является Президент, 39,1% респондентов возлагают ответственность на правительство, 11,5% - на оппозицию, 10,9% - на Европу, 7,5% - на Россию.

Белорусские социологи отмечают, что несогласие и недовольство белорусов политикой властей постепенно ”концентрируется” на ее главном вдохновителе. В частности, половина опрошенных считают, что концентрация власти в руках Президента Беларуси Александра Лукашенко ”не дает стране ничего хорошего”, и лишь треть респондентов воспринимают это позитивно.

Личный рейтинг А.Лукашенко фактически ”замер”: в декабре 2012 о своем доверии к нему заявили 39,1% респондентов, а 49,1% - о недоверии. При этом голосовать за него на новых президентских выборах готовы 31,5%. Почти четверть (24,5%) опрошенных считают, что после ухода А.Лукашенко с поста Президента жизнь в Беларуси улучшится, а 25,9% респондентов ожидают ухудшения ситуации в стране. ”Очевидно, что перекладывание ответственности на ”нерадивых чиновников”, которое Президент мастерски использует много лет, уже не дает прежнего эффекта”, - отмечают социологи.

Вместе с тем, специалисты считают, что такие результаты социологического исследования не позволяют делать вывод о ”приближающейся революции”. ”Большинство белорусов к открытому выражению своего недовольства не готовы. Причем, как показывает анализ, вовсе не из-за ”тотального страха” и ”всевластия спецслужб”, - подчеркивается в социсследовании.

В частности, 34,1% респондентов связывают свои надежды на выход Беларуси из кризиса с Президентом, 28,8% - с предпринимателями, 24% - с Россией, 20,7% - с Западом и 8,6% - с оппозицией.

При этом 21,3% опрошенных заявляют о своей оппозиционности по отношению к нынешней власти, только 20% респондентов доверяют оппозиционным партиям (55,8% вообще не доверяют оппозиции). Рейтинг оппозиционных лидеров в Беларуси по-прежнему остается низким — 4,8% у Андрея Санникова, 4,6% - у Владимира Некляева, 1,1% - у Николая Статкевича и 0,9% - у Анатолия Лебедько.

По мнению 35% опрошенных, оппозиция должна ”предложить диалог правительству”, а 33,4% респондентов считают, что оппозиция должна добиваться отставки Президента. Лишь 3,1% опрошенных настроены радикально и призывают оппозицию ”организовать вооруженное восстание или революцию”.