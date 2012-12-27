Конгрессмен США ставит Лукашенко перед выбором: судьба Асада или Горбачева

Режим президента Беларуси Александра Лукашенко закончится благодаря усилиям Европы. Об этом заявил председатель Хельсинкской комиссии американский конгрессмен Кристофер Смит.

По его мнению, у Лукашенко есть только один вариант избежать международного трибунала — последовать примеру президента Башара Асада, покинувшего страну и попросить политическое убежище в другом государстве.

"Лукашенко остается у власти благодаря тому, что использует силу и повсеместное наблюдение за гражданами. Он сильно напоминает Николае Чаушеуску, чья секретная полиция была хорошо известна за свою эффективность и жестокость. Однако, если быть честным до конца, то подобные диктатуры — явление временное. Они увядают, разрушаются изнутри, и их сменяют другие системы правления… Одни исчезают раньше, другие — позже", — заявил Смит в интервью "Голосу Америки".

Он считает, что Лукашенко должен начать перестройку в стране, как это сделал когда-то Михаил Горбачев в СССР. "Если Лукашенко хотел бы оставить после себя какое-то наследие, то он уже сейчас должен был говорить о перестройке и гласности, как это сделал Горбачев. Это никогда не поздно сделать, несмотря на все те страшные преступления, к которым причастны приспешники его режима и он сам… Чем больше мы и наши европейские партнеры оказываем поддержку белорусам, сражающимся за свободу, тем короче будут дни режима Лукашенко", — заявил конгрессмен.

Как передает "Хартия", Смит сравнил белорусского правителя со Слободаном Милошевичем и Ратко Младичем, которые предстали перед Гаагским трибуналом за военные преступления.

"Эти люди на протяжении какого-то времени совершали ужасные преступления. Они пытали людей, сажали их в тюрьму без суда и следствия. Из своей охраны они сделали банду головорезов, живущих по мафиозным законом. Но все это когда нибудь заканчивается. Говоря о Лукашенко и людях, которые его окружают, я надеюсь, что они либо сами начнут реформы, либо сядут на самолет, как это может сделать Асад в Сирии, и тогда они закончат в какой-нибудь стране, получив там убежище. Я помню времена, когда Лукашенко был близким другом Милошевича. Так вот, Милошевича больше нет. Я искренне верю, что когда-нибудь Беларусь сможет насладиться всеми благами настоящей демократии", — сказал конгрессмен-республиканец.

Как сообщалось, по данным СМИ Турции, президент Сирии Башар Асад занят поисками политического убежища в Венесуэле для себя и своей семьи.

Росбалт